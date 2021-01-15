﻿80人墮海外投資騙案﻿ ﻿涉款2400萬警拘十人﻿

投資要小心，慎防被騙。八十名受害人，被騙徒以低風險高回報投資海外度假屋項目，先後到尖沙嘴兩間公司聽講座後，在未有簽任何協議文件下，誤信騙徒之言，但交出投資金額後，發覺兩涉案公司人去樓空，才懷疑受騙報警，共損失二千四百萬元。警方調查後前日拘捕十名涉案男女，檢獲一批文件等證物。



商業罪案調查科署理警司李慕賢表示，早前接獲八十名受害人報案，指在一七年一月至一九年五月間，出席兩間公司在尖沙嘴商業大廈舉辦的投資講座，其間被對方游說投資一個位於馬來西亞的度假區發展項目，聲稱「零風險」及在一至兩年間可獲數倍回報。受害人未有懷疑，在沒有簽署任何文件或協議下，以現金或轉帳向公司繳付投資款項。



未簽文件即繳付投資款項



兩涉案公司在一九年五月後突然人去樓空，騙徒去如黃鶴，各事主亦沒有取得承諾的回報和投資本金，懷疑受騙報警。



警方表示，十五男六十五女受害人，年齡介乎三十三至八十四歲，職業包括售貨員、保安員、家庭主婦、退休人士等，他們共損失超過二千四百萬元，每人損失由數千至二百萬元不等。



警方調查後，發現有人以個人銀行戶口接收受害人款項，但款項卻並非用作有關投資項目，鎖定多名涉案人及部署後，前日採取拘捕行動，掩至全港多個住所，共拘捕一男九女，年齡介乎二十七至六十四歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。所有被捕男女經調查後已獲准保釋候查，三月中向警方報到。行動中，警方檢獲一批文件和手提電話調查。警方表示，行動仍進行中，不排除有更多人被捕。



警方表示，會致力打擊一切投資騙案，並呼籲市民當投資任何產品前，應與家人商量及諮詢合資格專業人士意見，以免蒙受不必要損失。市民若懷疑受騙，可致電警方「防騙易」二十四小時熱線一八二二二或報警求助。



