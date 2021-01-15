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美股中段升120點

2021-01-15 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報三一一八○點，升一百二十點；納指則報一三一八九點，升六十點。滙控美國預託證券價格見四十三點一九港元，升零點一九港元；騰訊則見六百三十點九五港元，升一點四五港元。紐約期金報每盎司一千八百四十六點七美元，跌八點二美元。
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