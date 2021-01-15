涉﻿助12港人偷渡﻿﻿ 黃國桐等11人被捕﻿

十二「瞞逃」案有新發展，警務處國家安全處昨早突擊掩至全港多區拘捕十一人，當中包括律師兼九龍城區議員黃國桐，涉嫌「協助罪犯」罪被捕，事後被捕人士分別被押往八間警署扣查。其中黃國桐在住所被捕後，一度被押回九龍城議員辦事處搜查。



共八男三女涉案被拘



被捕八男三女，年齡介乎十八歲至七十二歲。據悉，除黃國桐（七十二歲）外，其餘被捕人士包括獨立音樂人霍朗齊（二十九歲）、前學聯副秘書長何潔泓的母親張靜恩（五十六歲）、伍盈俊（十八歲）、楊天兒（十九歲）、周盈（二十八歲）、曾卓賢（二十七歲）、烏克蘭籍男子Kyrylo（二十九歲）、江深銘（三十九歲）、張殿鍈（七十二歲）及關慧思（四十九歲）。當中伍盈俊及楊天兒報稱為學生、張殿鍈則為黃國桐鄰居、Kyrylo任職餐廳。消息指，被捕的十一人在案中各有不同角色，包括負責提供資金資助、陸上接送、提供偷渡意見及窩藏等。



押返議員辦事處調查



黃國桐是在昨清晨六時許，被警方國家安全處人員到其住所拘捕。消息指，黃涉嫌與早前十二「瞞徒」企圖偷渡往台灣途中在內地水域被截獲拘捕案有關，他涉嫌協助他們偷渡越境。黃國桐被捕後被押返其九龍城福佬村道議員辦事處調查，搜查約半小時後登上警方私家車離開，據悉是帶往沙田警署扣查。黃被警員押上車時高呼「民主法治長存，唔好放棄。」



前學聯副秘書長何潔泓在facebook表示，其母親昨早六時許同樣被國安處上門拘捕。而獨立音樂人霍朗齊亦於其facebook社交專頁表示在家中被捕。



律師黃國桐在反修例運動期間，為市民提供免費法律諮詢，並在台北開設餐廳「保護傘」，聘用反修例中流亡到台灣的香港示威青年。「保護傘」去年十月十六日遭人潑糞刑毀，台灣警方事後拘捕四名涉案人士，以涉嫌公然侮辱、傷害及毀損等罪名起訴。



