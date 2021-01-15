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偷渡港人廖子文完成檢疫應訊

2021-01-15 列印
偷渡港人廖子文完成檢疫應訊
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　　涉嫌越境偷渡的十二「瞞徒」港人，兩名未成年疑犯廖子文和黃臨福去年底獲內地釋放移交本港。現年十八歲的廖子文（見圖）昨日完成十四天檢疫後，被押解到區域法院應訊。法官高勁修下令充公廖的三千元保釋金，並將案件延至三月二日，以待被告申請法援，及控方安排案件與其餘被告合併處理。

　　案發時十七歲的廖子文，被控於前年九月三十日在灣仔一大廈內管有汽油彈原料，與另外四名被告包括鄧棨然、鄭進、鄭子豪及李威龍，同被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪。鄧棨然及鄭子豪去年偷渡時被內地公安截獲扣留，分別被深圳鹽田法院判囚三年及七個月。



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