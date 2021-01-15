警方再登門「逐個捉」 新填地街唐樓疫情擴大四廈79居民送酒店強檢

佐敦新填地街二十至二十六號雙數號唐樓疫情惡化，昨天再增兩名居民染疫，累計二十八人確診，一人初步確診，但政府日前僅要求居民強制檢測，未有撤離，令街坊人心惶惶，至昨天清晨突然派員上門，緊急撤離居民至檢疫酒店。衞生防護中心稱，已由強檢起逐步加強處理新填地街群組，但承認有改善的空間。



大批警員昨日凌晨到場拉起封鎖線，身穿全套保護裝備的人員上門協助居民撤離，有五十多人乘坐專車前往觀塘帝盛酒店接受隔離。連同早前已送檢疫的密切接觸者，暫時安排七十九名居民到檢疫中心。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新填地街唐樓出現染疫病人的單位愈來愈多，加上居民擔心，當區人士亦認為情況不理想，為更徹底切斷社區傳播鏈，決定該唐樓四廈所有居民送檢疫。她解釋，昨晚開始通知居民因以為夜晚較多人在家，警方會再次上門「拍門」尋找未應門的住戶，但承認由於沒有住客名單，行動遇上困難。



張稱，油尖旺區過去兩星期合共出現八十一宗確診個案，包括上海街、佐敦道等，初期個案主要涉兩個隧道群組的地盤工人，當中大部份是尼泊爾裔人士，他們較多家庭成員，亦較多朋友聚會，當局將加強區內健康訊息教育。她亦指，環境污染或是新填地街爆疫的原因之一。



徹底切斷社區傳播鏈



對於有唐樓居民致電查詢時獲告知不用撤離，張解釋前晚較夜才作撤離的決定，或有前線接電話同事未收到訊息，承認工作有改善空間。被問及是否太遲撤離居民，她指已由強檢起逐步加強處理新填地街群組的措施，強調將居民送檢疫是最快及最安全的方法去切斷傳播鏈，但難以單靠居民染疫比例作撤離決定。在多名記者追問下，她反問：「點為之早？點為之遲？」



當區區議員何富榮向本報稱，清晨上門要求居民撤離的做法倉卒，指上周五晚已告知當局四幢唐樓相通，前晚才撤離太遲，批評政府不了解地區的環境及衛生情況，錯判形勢。



