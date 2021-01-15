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調查發現逾兩成人拒打疫苗

2021-01-15 列印
　　政府料最快在農曆年後市民免費接種新冠疫苗，有調查指六成半受訪者會接種疫苗，但有逾兩成人表明不會，機構促請政府提高透明度。

        香港研究協會訪問一千一百一十五名市民，在表明會接種者中，有百分之七十七屬六十歲或以上人士；而表明不會接種的受訪者，原因是對疫苗成效存疑。政府發言人昨日強調在香港使用的新冠疫苗，按照規例審批作緊急使用，以確保疫苗安全；政府會公佈專家就疫苗提供的意見，讓市民掌握全面資訊，呼籲勿隨便相信未經核實的傳聞。梁栢賢指差不多可肯定只會安排在社區疫苗接種中心，為市民接種復星BioNtech疫苗，中心初期或要星期一至日都提供服務。

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