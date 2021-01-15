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民政局政助黎穎瑜請辭

2021-01-15 列印
民政局政助黎穎瑜請辭
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　　消息指，民政事務局政治助理黎穎瑜（見圖）以私人理由請辭，並已按程序於一個月前遞交辭職信。消息亦指當局將稍後作公告。

　　黎穎瑜於二○一三年十一月出任勞工及福利局局長政治助理，於一七年政府換屆時，轉任民政事務局政治助理。民政事務局局長徐英偉於去年四月上任，接替前局長劉江華，當時黎表示與徐認識多年，一直合作無間，將會留任，並繼續全力協助及配合徐的工作。黎加入政府前，曾任齊心基金會副行政總裁及智經研究中心政策倡議總監。

　　黎穎瑜亦非首名離任的政治助理。政府問責團隊在去年四月換班時，財經事務及庫務局時任政治助理楊寶蓮，在財庫局局長許正宇上任五日後宣佈離任。

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