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海關元朗檢獲140萬元私煙

2021-01-15 列印
　　海關前日在元朗檢獲約五十二萬支懷疑私煙，以及三千四百支懷疑未完稅加熱煙，估計市值約一百四十萬元，應課稅值約一百萬元。

　　海關人員前晚在元朗進行反私煙行動，在一間鐵皮屋內檢獲該批懷疑私煙及未完稅加熱煙，拘捕一名二十七歲懷疑涉案男子。海關相信行動已搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，案件仍在調查中。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品，任何含煙草成份的加熱煙均屬應課稅品，並受《條例》規管。任何人士非法入口、管有、售賣或購買應課稅品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

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