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今明回暖 下周「大寒」有雨

2021-01-15 列印
　　天文台表示，寒冷的冬季季候風正影響華南，本港昨早市區氣溫普遍降至十二度以下，由於天朗氣清及風勢較弱，新界部份地區在晚間散熱較快，打鼓嶺及北潭涌的氣溫更降至約兩度。但冬季季候風會在未來一兩日緩和，今明兩日氣溫將有所回升，介乎十四度至二十度。

　　但另一股冬季季候風會在下周初影響華南，周日顯著轉冷，最低氣溫十二度，最高十七度。下周一最低氣溫約十度，打鼓嶺低見七度；大埔、上水、沙田等最低只得九度。同時，周二最低氣溫只有十二度。

　　此外，下周三「大寒」起有雨，預測直至下周六均多雲，有幾陣雨，氣溫介乎十四度至十九度，相對濕度介乎百分之八十至百分之九十五，又濕又冷。

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