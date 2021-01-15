  • 2021年1月15日 星期五
  • 16º
  • 57%
熱門： 黃國桐消委會九巴BNO張竹君

日報新聞 > 港聞

取消年宵恐致花墟逼爆

2021-01-15 列印
■六成受訪者指，花墟封路會助長新冠病毒傳播。
Previous Next

　　政府早前因疫情宣佈取消年宵市場，人流恐湧至旺角花墟買花。油尖旺區議員林兆彬訪問約一百五十名居住在花墟附近的居民，結果逾六成受訪者指花墟封路會助長新冠病毒傳播，過半數人批評會阻礙交通及影響衛生。林認為政府取消年宵是錯誤決定，將會令花墟「逼爆」，促請政府有限度開放各區年宵市場，分散人流。

　　另外，食物及衞生局局長陳肇始接受電視專訪時表示，商界對規管商場提早關門有保留，政府現階段無計劃實施，正與不同業界討論顧客要做了檢測或注射了疫苗才可進入處所的可行性，強調並非變相推行強制檢測或打針。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd