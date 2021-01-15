  • 2021年1月15日 星期五
  • 16º
  • 57%
熱門： 黃國桐消委會九巴BNO張竹君

日報新聞 > 港聞

羅兵咸估計港財儲降至8292億

2021-01-15 列印
■當局未來四個財政年度可能面對高達四百億至五百億元財赤。
Previous Next

　　羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥昨日預計，截至三月底，財政儲備將降至八千二百九十二億元，相當約十一個月政府開支；建議政府在新一輪財政預算案通過一系列紓困措施，包括臨時的中小企業虧損轉回、因應疫情實施適用於一次個人免稅額，以減輕個人和企業的財務負擔等。

　　根據最新估算，羅兵咸永道指即使撇除疫情，當局未來四個財政年度仍可能面對高達四百億至五百億元財赤，情況會否再惡化，要視乎今年疫情發展及環球復甦步伐。王曉彥指政府應否加稅，需詳細諮詢市場。至於應否再派錢，她建議政府應從各項開支中取得平衡。政府可透過不同稅務安排增加收入，並吸引更多海外投資者到港，又指政府過去一直有發債，但未來是否需要大增發債規模要再作討論。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd