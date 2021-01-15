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蔡玉玲被控虛假陳述押後三月再審

2021-01-15 列印
■港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被控虛假陳述。
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　　港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲涉在報道元朗「七二一」事件節目時查冊，被控兩項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出虛假陳述。案件昨日在西九龍法院再訊，蔡否認兩罪，排期至三月二十四日開審。

　　報稱記者的蔡玉玲（三十七歲），一共面對兩項明知而作出要項上虛假陳述罪，違反香港法例第三百七十四章道路交通條例第一百一十一（三）（a）條。

　　控罪指，蔡玉玲分別於去年五月十七日及六月十日，在香港為取得私家車LV七五五的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假陳述，即表示申請證明書以作與交通及運輸事宜有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

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