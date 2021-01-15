消委會促訂立法例規管 手遊誘「課金」累積金額可達480萬

消委會實測十一款手機遊戲，發現開發商利用各種推銷手法，引誘用戶持續「課金」，有一款累積金額可高達四百八十萬元，擔心出現「課金」成癮問題；建議政府參考內地、日本及台灣等地，針對手遊訂立法例。



消委會測視十一款內設抽獎系統的手機免費遊戲軟件，發現超過六成軟件並無在抽獎頁面的顯眼位置，提示用家有關商品會以抽獎形式出售，七款遊戲未有明確提示玩家該服務只屬有機會中獎，有近四成軟件無披露各類商品的中獎率，抽獎資訊不透明。



促銷手法多 易令人上癮



遊戲會以新手優惠、限定商品、尊享待遇等推銷手法，引誘玩家持續「課金」，擔心兒童及青少年，或者自控能力較薄弱人士，墮入消費陷阱，甚至出現「課金」成癮問題。其中一款「叫我官老爺」累積儲值金額高達四百八十萬元，才到最高儲值等級，以享最頂級的回贈或待遇。



消委會指，去年接獲一百五十四宗有關網上遊戲的投訴，較前年多超過一倍。有用戶投訴，軟件開發商在無預警之下封鎖其帳號，未有交代具體情況；有八款的開發商要求玩家，若發現遊戲軟件連線質素欠佳，需在三至七日內提出問題，但無具體說明如何跟進，或會否退回未使用的「課金」。



消委會形容有一名投訴人指長年花費約二十九萬元經營手遊，一日帳戶突然被盜用，於是聯絡遊戲商，但客戶服務要求他先報警，才考慮重開帳戶；但警方要求他提供相關資料，才會立案調查。最後投訴人向消委會求助，只為取回虛擬資產。消委會指，內地、日本及台灣等地已相繼訂立法例規範手遊，但本港目前仍欠妥善的監管，建議盡早訂立相關法例，保障玩家權益。



