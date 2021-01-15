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30宗門鎖投訴 涉失靈及售後服務

2021-01-15 列印
　　消委會自二○一八年至今就電子門鎖接獲近三十宗投訴，不少與產品故障及售後服務有關，曾有投訴人因半夜門鎖失靈有家歸不得。

　　有投訴人以四千一百元購買一把電子門鎖連安裝服務，但在安裝門鎖後一星期，獨居的投訴人凌晨外出丟棄垃圾後，輸入電子門鎖密碼但未能開門，靠朋友協助發訊息向負責公司求助，但等候近半小時沒回覆，要花一千二百元尋鎖匠開鎖。另一個案投訴人購買一把指紋密碼智能鎖，但使用約七個月後失靈。消委會建議選購時留意保養有否包括上門維修及開鎖等服務。

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