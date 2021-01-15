中心解釋，洗濕雞蛋，可能會有利蛋殼上的微生物滲入蛋內，而殘留在蛋殼的水，亦有機會令細菌繼續生存。因此如清洗得不妥當，將可能破壞雞蛋的表層膜，同時削弱保護功能。中心又指，市民應向可靠的商戶購買雞蛋。
食安中心：清洗雞蛋非必要
中心解釋，洗濕雞蛋，可能會有利蛋殼上的微生物滲入蛋內，而殘留在蛋殼的水，亦有機會令細菌繼續生存。因此如清洗得不妥當，將可能破壞雞蛋的表層膜，同時削弱保護功能。中心又指，市民應向可靠的商戶購買雞蛋。
消委會測試15樣本 七款消毒噴劑 殺菌抑病毒功效低
全民抵抗新冠肺炎病毒逾一年，市民外出必備消毒噴劑，方便隨時隨地搓手，以殺死病菌及消滅病毒；消委會測試市面上十五款聲稱可以消毒的噴劑，結果發現它們的效能參差，只有八款能夠同時有效殺滅大腸桿菌及金黃葡萄球...
2021-01-15
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美稱與台站在一起 北京警告將付沉重代價
美國駐聯合國大使克拉夫特與台灣的總統蔡英文會面取消後，昨日上午兩人進行視像對話。克拉夫特表明美國與台灣站在一起，而且一直會是朋友與夥伴；中國外交部指中方堅決反對，警告美方政客必將為錯誤言行付出沉重代價。路透社報道，克拉夫特在視像會面後在社交平台發貼文分享視像對話的畫面，並提到「由於中國阻撓，讓台灣無法在聯合國體系分享成就；美國與台灣站在一起，美國是台灣的朋友與夥伴，也同為民主支柱。」
2021-01-15
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眾院通過彈劾議案 特朗普籲團結勿違法勿暴力
美國眾議院周三通過對總統特朗普的彈劾議案，特朗普隨後發表講話，籲民眾團結，不要有任何形式的暴力、違法與破壞行為，不過對彈劾一事隻字未提。參議院現任多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾周三發表聲明說，不會提前召...
2021-01-15
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屋苑頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手頻錄減價成交，並獲得用家承接，中原高級區域營業經理文家輝表示，天水圍栢慧豪園6座高層C室，面積498方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以620萬成交，呎價12450元，據悉，買...
2021-01-15
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儲局鮑威爾表明短期不加息 傳華府16萬億紓困 杜指續升
美國候任總統拜登據報將公佈規模達2萬億美元(約15.6億港元)的最新紓困方案，美股周四早段上揚，步入第三個交易日漲，杜指曾升163點報31223點；納指升91點報13220點；標指升13.76點報38...
2021-01-15
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米希達利恩人逢喜事 打吡為狼
阿美尼亞中場米希達利恩今季在羅馬重生，入球和助攻數字均在隊中排第一。憑出色的表現，他去年底當選阿美尼亞足球先生，據報首都狼更準備跟他續約一年，為答謝球會，矢言今晚跟拍檔迪斯高合力領軍在意甲首都打吡作客擊敗拉素，客勝去馬。（Now638、有線602、614、654、664、662、myTV Super301台周六凌晨3:45直播） 米希達利恩今季在羅馬全面復甦，意甲近兩輪對國際米蘭和克羅托內都獻上助攻，率隊取一勝一和排第三。個人聯賽上陣十七次累積入球和助攻各八，兩項數據同樣位居隊中之首，去年底第十度當選阿美尼亞足球先生可謂實至名歸。 此子今夏便跟首都狼約滿，據意大利《天空體育...
2021-01-15
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互動藝術館 跨感官愛的故事
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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為女轉性 唔揸辣跑棄食火鍋 郭富城一拖五 趕晚市前速吞薯條
一講郭富城（城城）就諗起辣跑和麻辣火鍋，事關他珍藏了多部名車作投資，仲誇張到打算開慈善展覽O添，而他熱愛火鍋的程度係試過一星期食足7日，可謂食極唔厭！不過自從2017年與方媛結婚，並誕下大女Chant...
2021-01-15
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社論——唐樓劏房爆疫 當局「抗疫疲勞」？
佐敦新填地街二十至二十六號雙數號唐樓爆發新冠疫情，過去兩周多個劏房單位出現確診病人，至昨天累計二十九人染疫。疫情發展半個月以來，衞生防護中心抗疫顯得緩慢，連唐樓居民也感人心惶惶，更有人主動要求被撤離，不禁令人懷疑，當局是否出現「抗疫疲勞」？若然如此，這場疫戰或變持久戰，實非港人所願見。 新填地街二十至二十六號雙數號唐樓的疫情，始於去年十二月三十日出現首名確診病人，當時已敲響警號，事關上址為四幢相連唐樓，內裏被隔開多個劏房，加上環境惡劣，疫情隨時一觸即發，但當局似未有足夠的警覺性，一直未掌握唐樓內的居民名單。直至本月八日有區議員公開警告，四幢唐樓雖然各有門牌出入口，但內裏相通...
2021-01-15
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馬場浮世繪——首輪拍賣會勢將延期
受新冠病毒疫情影響，今季首輪國際馬匹拍賣會亦極有可能如上季一樣要延期舉行，因為即使馬匹運送方面無礙，然而隨馬來港的工作人員抵港後，須檢疫隔離二十一天，而且來自英國或曾在過去二十一天曾經逗留英國者，暫時不准入境，所以在別無選擇的情況下，首輪拍賣會勢難如期於三月十九日舉行。 馬場浮世繪
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