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食安中心：清洗雞蛋非必要　

2021-01-15 列印
　　食物安全中心表示，市面上出售的雞蛋，通常在商業加工處理時已經清洗，並在雞蛋表面用不會破壞表層膜的特別清潔劑消毒，因此市民毋須再次清洗雞蛋。若然發現蛋殼被禽鳥糞便污染，則要馬上用水清洗，之後即刻煮熟。

　　中心解釋，洗濕雞蛋，可能會有利蛋殼上的微生物滲入蛋內，而殘留在蛋殼的水，亦有機會令細菌繼續生存。因此如清洗得不妥當，將可能破壞雞蛋的表層膜，同時削弱保護功能。中心又指，市民應向可靠的商戶購買雞蛋。

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