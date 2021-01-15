﻿二戰遺址潛倒塌危機﻿﻿學者促港府出手保育﻿

八十年前，駐港英軍與日軍爆發歷時十八日的香港保衞戰，最終香港淪陷，並經歷三年零八個月的日佔歲月。港大房地產及建設系教授黎偉聰早在十年前，已花費約十年時間，找出約一百二十個二戰時期的碉堡遺跡，大部份位處郊野公園及官地，理應易於保育，惟研究報告遭港府冷待，過百碉堡雜草叢生，只能靠有心人自發清理枯枝廢木，始能苟存。專家擔心遺跡將變廢墟，促請港府及早出手保育。



據《星島日報》報道，當年橫渡維多利亞港的日軍為登上港島渣甸山、聶哥信山等高地，在黃泥涌峽與英軍激戰。黃泥涌峽軍事遺址○九年被評為二級歷史建築，港府於是為部份遺址設立指示牌，介紹當地歷史，包括機槍堡JLO1。



黎偉聰表示，由於JLO1位處郊野公園範圍，漁護署會派員定期清理附近雜草，確保建築清晰可見，惟當局為免有人破壞機槍堡，以石屎密封大門，「在沒有管理之下，密封大門可能是比較好的做法，但理想的文物教育應該讓公眾進入內部，感受當年軍人的情況。」



當局冷待港大研究報告



縱然黃泥涌峽屬二戰主要戰場，但現場不是所有遺跡也獲得一視同仁的保養，距離JLO1十分鐘路程的戰時觀察站，構築物比JLO1更具規模，現場更有疑被高射炮打破的痕跡，但此處沒有指示牌，未被視作戰時遺址，當局於是任由野草生長，雜草幾乎埋沒當年英軍鋪設的石級，要由一眾港大師生協助清理，方能重光。黎偉聰苦笑道，過去十年幾乎每周行山，輪流造訪不同的二戰碉堡，既為記錄最新情況，亦順便清理枯枝廢木，避免碉堡隱沒。



港大建築學系一一年十二月八日，即香港保衞戰七十周年紀念日，發表二戰時期香港防禦工事研究報告，通過比對上世紀三十年代至近期的航空拍攝圖片，找出分佈港島南區及九龍約一百二十個戰爭防禦設施，包括機槍堡、炮台、防空洞、隧道及軍火庫等，當中以機槍堡的數量最多。



過去研究指出，香港島沿岸在二戰時期共有七十二個碉堡，主要為機槍堡，隨着戰爭結束，港島北的機槍堡已悉數拆卸，以騰出用地作城市發展，目前僅餘的機槍堡遺跡，集中在港島南沿岸。黎偉聰在十年前實地視察其中二十六個遺跡，其中位於中灣的機槍堡經已倒塌，其他的機槍堡雖然未有即時倒塌的危險。黎偉聰形容，碉堡再經十年風霜，部份已有結構危險，其中以港島的情況最令人擔憂。在大潭道美國會所對開的二十九號機槍堡，以及鄰近海洋公園的十四號機槍堡，近年牆身已長滿荊棘及其他攀藤植物，將逐漸影響建築物結構，增加倒塌危險。



此外，位於鶴嘴的三十三號A機槍堡，以及香港仔瀑布灣的六號機槍堡，由於兩者位處熱門行山路線，過去一直是遊客打卡熱點，黎偉聰卻指出，六號機槍堡內部近年石屎嚴重剝落，牆壁的鋼筋外露，有結構安全危險，有必要及早修復。三十三號A機槍堡過去亦有類似的結構安全危險，惟黎偉聰表示，有熱心人士在一年多前私下為機槍堡修葺，始令建築物脫離危險期。



在港府缺乏保育的情況下，黎偉聰坦言，本港仍留有過百個二戰碉堡實屬難得，加上碉堡大多位處郊野公園及官地，沒有業權爭議，政府要出手保育亦十分簡單，但至今仍未有部門願意承擔責任，為碉堡進行修葺及清理雜草。他又建議，保育碉堡同時亦要還原附近的地貌。他慨歎，加拿大領事館每年均會到黃泥涌峽舉行儀式，紀念二戰時英勇殉職的加拿大橋民，反觀香港連基本的二戰遺跡保育也未做好，令他非常失望。



