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港遺體器官捐贈率全球最低

2021-01-15 列印
　　立法會秘書處資料研究組公佈本港器官捐贈數據，發現香港是全球遺體器官捐贈率最低的地方之一。在二○一五年至二○一九年間，醫管局遺體捐贈器官用作移植宗數，除了眼角膜外，各類器官及組織均下降。

　　在二○一九年，每百萬人中有三點九名器官捐贈者，低於二○一五年的五點八名，較多個已發展經濟體的器官捐贈率遜色。

　　由於遺體器官捐贈數目不足，活體捐贈器官用作移植日益重要，數據顯示，二○一九年該類器官移植分別佔腎臟及肝臟移植總數的兩成六及四成七。輪候腎臟移植的病人數目持續高企。

　　研究組認為政府應加強公眾教育活動，鼓勵有意捐贈器官的人士事先與家人討論及表明捐贈器官的想法。

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