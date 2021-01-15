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警察福利基金收捐款1.7億新高

2021-01-15 列印
■新一份「警察福利基金」年報顯示，捐款創近年新高達逾一點七億元。
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　　新一份「警察福利基金」年報顯示，捐款創近年新高達逾一點七億元。有報道指其中八成捐款者是無名氏，最大兩筆匿名捐款達二千萬元，且在去年三月同日收到。友好協進會亦在前年十二月捐出兩筆合共一千萬元的款項。

　　「擔任特殊職務警務人員茶點費用」為基金主要開支，比上年增五十二倍，達六千五百多萬。前立法會議員林卓廷認為警方拒披露捐款來源，公眾難以監察，警方不應接受巨額捐款，應盡快公開披露捐款人資料。在二○一五至二○一七年，基金每年只有五十宗匿名捐款；但二○一九至二○二○年度，則飆升至五百多宗。

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