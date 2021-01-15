北環線分擔西鐵載客 東鐵日後過海勢逼爆

政府上月中邀請港鐵詳細規劃及設計北環線，最快二○三四年完工。該條連接東鐵線及西鐵線的路段開通後，議員預計，日後錦上路的居民可選擇北環線轉東鐵線過海，西鐵線往九龍，令目前繁忙時間載客率達百分之一百的西鐵線得以紓緩。不過，《星島日報》報道，隨着北環線落成及北區新市鎮的發展，區議員建議港府考慮改善北區其他公共交通的配套，以達至分流。



據《星島日報》報道，西鐵線早上繁忙時間往九龍列車往往大排長龍。家住元朗，每日早上須乘搭西鐵線前往市區工作的王先生表示，若非疫情下人流減少，繁忙時間駛至元朗站的列車經已滿客，「就算現在人流比以前少，錦上路站的乘客要上車依然有困難。」



根據運輸及房屋局的數字，錦上路至荃灣西的一段車程，是西鐵線早上繁忙時間載客率最高的路段，在一五至一九年上半年，此路段繁忙時間的載客率介乎百分之九十九至一百零四，數字僅次於最繁忙的荃灣線。因此，由錦上路出發，經凹頭、牛潭尾、新田、古洞，最終連接落馬洲支線前往上水的北環線，令公眾關注新路線的出現，會否進一步逼爆現有的西鐵線。



立法會議員田北辰認為，北環線開通後，錦上路站的居民日後可選擇西鐵線往九龍，北環線過海前往港島，從而減少錦上路往九龍的乘客量，但他同時指出，日後居住在北環線沿線及上水的居民，亦有可能乘鐵路經錦上路前往九龍西，加上屯門南延線的預計通車日期，比北環線還要早四年，將吸引大批居於屯門碼頭的市民乘坐鐵路，令西鐵線愈加繁忙。



事實上，運房局曾表示，當沙中線工程完成，原有的西鐵線及馬鞍山線合併為屯馬線後，列車信號系統將會提升，載客量將較一五年增加約三成七。翻查資料，如以列車每平方米站立四人計算，一五年西鐵線的載客量約為三萬五千人，屯馬線通車後將可增至約四萬八千人，若繁忙時間的載客量維持於去年的三萬九千六百人，未來載客率可降至約八成三。



不過，田北辰指出，港府擬為中部水域人工島興建跨海鐵路，將連接港島、北大嶼山以至屯門沿海地帶，最快二○三六年落成。他認為，一旦跨海鐵路建成，屯門居民將會再多一個前往港島的新選擇，根治西鐵線逼爆的問題。



居於屯門及元朗的居民，尚且可憧憬十多年後北環線及跨海鐵路的落成，有可能分擔西鐵線的負擔。然而，北區區議員劉其烽則擔心，東鐵線在連串發展下，將會成為下一個被「逼爆」的路線。



議員促增公共交通配套



為配合未來東鐵線延至港島的需要，東鐵列車將由過去的十二卡改成九卡，每輛列車載客量變相減少四分之一。翻查資料，如以列車每平方米站立四人計算，東鐵線目前的載客量約為六萬一千四百人，在班次數量不變的情況下，日後東鐵線載客量將減至約四萬六千人。若繁忙時間的載客量維持於去年的五萬三千七百人，載客率將由原本的八成七，急增至百分之一百一十七。



就此，港鐵今年四月亦承認，東鐵線新列車整體載客量會較現時少，但由於日後有屯馬線作分流，行車班次亦會因應客量適時調整，故相信可滿足乘客需求。劉其烽指出，新界北新市鎮、古洞北及新田的發展，未來將會令北區人口大增數十萬人，「即使不計算屯門元朗的居民，選擇經北環線到東鐵線過海所增加的乘客量，單是區內日後的新增人口，已不是東鐵線可以承受得到。」



劉其烽認為，北區並無其他鐵路路線疏導居民的交通需要，港府應及早考慮其他公共交通工具配套，包括增加巴士線及建立主要交通幹道，避免東鐵線成為下一條被逼爆的鐵路。



