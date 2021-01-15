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申訴專員查外傭宿舍規管

2021-01-15 列印
■工會指不少外傭宿舍居住環境擠逼，增播毒風險。資料圖片
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　　早前上環、銅鑼灣及大埔等外傭宿舍屢現新冠肺炎疫爆發個案，工會已指不少外傭宿舍的居住環境擠逼，增加播毒風險。申訴專員趙慧賢昨宣佈展開主動調查，審研政府對外傭宿舍的規管。

　　申訴專員公署指出，有外傭在港相繼染疫，揭露外傭宿舍的種種問題，包括居住環境擠逼、衞生情況欠佳、涉嫌違反樓宇用途等，有報道指經營外傭職業介紹所的持牌人或其他人，在出租有關單位作為外傭宿舍前，並未向政府申領有關的牌照許可或豁免，可能涉及違規經營。本港目前並無專門的法例規管外傭宿舍，政府部門亦沒有制訂巡查外傭宿舍機制。趙慧賢指政府有責任確保來港工作的外傭得到合理的居住環境保障，亦應確保公眾安全。

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