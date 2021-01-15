新春﻿市集疫下取消﻿ ﻿年貨商急變陣銷貨﻿

下個月便是農曆新年，縱然疫下港人被迫留港消費，但經濟不景加上旅客絕迹，商界亦難以期望市民會大破慳囊，不敢看好新年生意。《星島日報》報道，海味店歎言貴價海味今年大跌價也缺乏買家，只好催谷平貨銷情，並推出平價福袋，拓低價送禮市場。有賀年食品商眼見年宵再無乾貨攤位，即時「斬纜」退場。



工展會向來是零售商展望農曆新年銷情的寒暑表，但原定上月舉行的工展會，因疫情嚴峻而取消，正好體現業界在疫情反覆下，生意難料的處境。安記海味董事總經理潘權輝表示，工展會取消導致生意大減，二人限聚令持續之下，酒樓食肆今年的海味定單量，只有往年的兩成，令貴貨海味滯銷，以乾瑤柱為例，今年售價只是去年的六成，仍缺乏買家。



潘權輝指出，疫情下貨運物流需求緊張，其海味早在多個月前訂貨，才能確保供應。他坦言如貨物不能在新年前悉數出售，倉儲成本又會成為一大負擔，只好割價出售。此外，潘權輝目前正針對家庭客需求，推出平價產品，如價值約三百元的福袋，可作新年送禮，「價錢跟買盒曲奇餅差不多，今年目標是不理銀碼多少，最緊要做到生意。」



和興隆過去每逢農曆新年前夕，其內地廠房均會生產冰糖葫蘆、龍鬚糖等的應節食品。不過，其執行董事劉智穎坦言，廠房最近並無生產應節食品，因為他發現，其產品只有在年宵攤檔出售，始有穩定生意，「我們往年十八區年宵都有攤位，有一定銷量，如果沒有年宵效應，應節食品在店舖的銷量有限，廠房小量生產亦不合成本效益，唯有不做。」他直言應節食品過去佔其全年生意額約一成，目前只能期待疫情好轉，市面盡早回復正常。



同樣出售賀年食品的上海陸氏瓜子世家，其負責人陸賽忠表示，往年一般會待農曆十二月才開始訂貨，但多個供應商早在上月已要求他落單。他估計供應商擔心疫情影響生意，不敢準備過多貨物，加上貨運困難，遂要求商舖提早下單。此外，他亦另外製作少甜中式糖果及低鈉瓜子，響應近年的健康訴求，期望可開拓年輕人市場。



晚市禁堂食令下，一家人要聚首一堂外出用餐並非易事。香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，以往在過年前後，酒樓或飲宴場所均會舉辦公司團年飯、春茗等聚餐活動，慰勞員工，「起碼擺十圍至二十圍，但今年全部沒有。」



食肆轉攻外賣套餐



黃家和表示，有部份家庭客選擇提早在下午四五時進食團年飯，此外，業界亦改推盆菜外賣，專攻四至六人的小型盆菜，惟每個盆菜只收費三百至八百元不等，與晚市團年飯人均消費五百至六百元，差距甚遠。至於西式餐廳或酒店，他相信亦會推出農曆新年主題的下午茶套餐應市。



不過，香港餐務管理協會會長楊位醒直言，一般酒樓食肆不會長期製作盆菜，欠缺資源添置盆菜設備，加上外賣只佔整體生意不足一成，故難以依靠該業務，「即使我們可預製煲仔菜等菜式，但客人只會購入一至兩款菜式加餸，與堂食光顧晚市套餐無得比。」他表示，業界對新年市道抱一絲希望，仍開放團年飯晚市預約訂座，只盼禁堂食令可於本月下旬解禁。



市民長期在家抗疫，節慶時佈置家居，因而帶動年花銷情。有「年花大王」之稱的香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春指出，過去一年市民無法外遊，留港消費意欲增加，節慶時願意花錢於家居佈置，因此去年聖誕樹及聖誕花的反應熱烈，相關需求也將延續至農曆新年。



