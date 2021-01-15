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跟進貨品產地來源爭議 港府促世貿設專家組

2021-01-15 列印
跟進貨品產地來源爭議 港府促世貿設專家組
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　　美國政府去年要求入口的香港貨品產地來源，標示為「中國製造」，觸發港府強烈反對。特區政府昨天根據世界貿易組織爭端解決機制，要求指定委員會本月二十五日舉行的會議，成立專家組，審理有關爭端。商經局局長邱騰華（見圖）亦已去信美國貿易代表，通知美方香港特區已採取進一步行動。

　　邱騰華說，美國試圖削弱《基本法》賦予香港的單獨關稅區地位，做法極不合理，亦混淆市場，破壞多邊貿易制度，強調香港的獨特地位是「一國兩制」下的基本原則，必定全力維護。特區政府於去年十月三十日按世貿爭端解決機制要求與美方進行磋商，但美方反應令人失望。

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