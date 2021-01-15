﻿心靈醫生藝術治療﻿ ﻿鼓勵宅男克服心魔﻿

「藝術創作能反映潛意識，治療着重的是創作過程中的互動和溝通，逐步發掘內心世界。」《星島日報》報道，昔日熱愛藝術的「文青」梁靜韻，求學階段致力以藝術服務殘疾人士，隨後遠赴海外深造，成為本港為數不多的藝術治療師，返港後讓不同求助者通過藝術創作發掘內心，從而解開鬱結。這位摸透人心的「心靈醫生」希望，隨着不快樂的二○二○年過去，更多香港人得以擺脫內心困擾，感受每天生活喜樂。



走入北角城市花園商場地庫「城市金庫」的「Not A Gallery」，這家提供藝術治療的四十三方呎小店，只有一張木桌、兩張椅子及一個放滿不同藝術工具的書櫃，狹小場所成為不少人放鬆心靈、解脫困擾的療瘉空間。



洋名Gigi的「八十後」藝術治療師梁靜韻，畢業於城市大學創意媒體學院，二十歲在學期間曾在東華三院「愛不同藝術」（i-dArt）從事兼職，協助推廣及展示弱能人士藝術，並促進共融藝術。她笑說，起初純粹以打工心態應徵，但獲聘後首次踏足復康中心，適逢相鄰庇護工場的工友前來小休，當中不少人因對她好奇上前打招呼，「令我見識從未接觸的世界！」



偶遇弱能人士的經歷讓Gigi動容，自此立志以藝術服務殘疾人士，一○年大學畢業後轉任正式員工，負責為殘疾人士安排展覽、藝術活動及課程等，及至數年後憶起，就讀大學期間已對藝術治療感興趣，惟當時香港院校沒有相關課程，遂前往英國體驗為期一周的基礎課程，一六年毅然辭職，在倫敦大學皇家金匠學院修讀藝術心理治療碩士，一八年畢業後在當地註冊為藝術治療師，之後返港發展，與紀錄片導演黃肇邦共同創辦藝術治療空間「Not A Gallery」，希望讓基層市民接觸藝術治療，「經濟有困難者可享逾半價優惠，無入息審查，全靠一個『信』字。」



藝術治療是結合藝術創造和心理治療的專業。Gigi解釋，藝術創作可避免人的自我保護機制，進入潛意識、表達真實感受，讓求助者認識自我及學習應對負面情緒，治療主要是着重創作過程，而非作品，求助者可自由選擇以畫筆、貼紙、布料或黏土等媒介進行創作，亦可錄下各種聲音表達內心所想，治療師亦會問及價值觀和以往經驗，一同尋找問題根本，從而解開心中鬱結。



逾百基層受助 重建人生路



Gigi說，至今已為近百名基層市民提供「一對一」藝術治療服務，當中包括智障人士、盲人、腦退化症患者及其他受情緒困擾者，以及想尋求個人成長的人士，例如早前有一名因失業多時欠缺自信、終日足不出戶的男子，經朋友介紹致電她求助，惟見面前對方又來電致歉，指無法鼓起勇氣出門，她聞言感謝對方告知真相，並歡迎隨時再找她，事隔數日對方回電稱：「妳是第一個無責罵我拒絕出門的人！」此後對方不僅多次前來，每次均提前到達，經半年治療後願意重新求職，積極生活。



過去一年瘟疫肆虐，百業蕭條，很多市民情緒低落，Gigi坦言疫情下求助者增加逾兩成，不少人有驚恐跡象，亦有人因在家抗疫時間增多，多了獨處和自我思考時間，積存已久的問題相繼浮現，建議在無法紓解鬱結時主動尋求協助，市民亦可訂立每日生活的目標，或記錄每天遇到的幾件事情，「例如今日早餐很美味、天空很美、與親人吵架等，這方法可以幫助你感受生活。」



