﻿少數族裔不知強檢詳情﻿﻿ ﻿商販憂標籤「疫區」趕客

政府在油麻地及佐敦一帶，進行「小區強制檢測」，惟當地有不少少數族裔人士聚居，成措施實行的一大挑戰，有少數族裔領袖均呼籲政府加強宣傳。商戶更憂慮遭標籤為「疫區」影響生意。另有專家認為，政府應就劏房疫情等特殊情況設立應變機制，即時動員處理。



新填地街爆疫唐樓已有多人確診及安排居民撤離。政府昨午宣佈在彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道的區域內實行「小區強制檢測」，涉及二十幢大廈。被問及政府有否掌握居民名單，食衞局局長陳肇始表示，民政事務總署正了解有關大廈有否住客名單，強調政府亦想知道大概多少人已做檢測；沒將範圍內所有大廈做強檢是要視乎風險。



僑領促當局加強宣傳



尼泊爾聯會主席Rana Ray指區內不少尼泊爾人聚居，但很多都不了解強檢，促當局以尼泊爾文加強宣傳。



油麻地廟街販商商會主席陳錦榮向本報稱，近日傳媒形容廟街為「疫區」，令廟街人流及生意更差，目前只有約兩成商販開檔，均為附近住戶；他理解強檢措施亦會作出配合。廟街附近卻有菜販擔心標籤效應影響生意。



專家倡設應對機制



被問及推行小區強檢是否太遲，呼吸系統專科醫生梁子超認為衛生部門在決策的影響力低，每一個決策牽涉不同部門，盼政府「經一事長一智」，就劏房疫情等特殊情況設立應變機制。



此外，陳肇始昨午交代「小區強檢」時，曾兩度指衞生防護中心簡報會會講述詳情。但衞生防護中心傳染病處主任張竹君其後在記者會表示：「因為我搭緊車過嚟（記者會），無聽到局長嘅說話。」她又指，要由食衞局交代，她沒有相關資料。



張竹君指出，若強檢後並非出現大爆發，有足夠人手應付個案追蹤工作。被問及二十幢大廈須強檢是否足夠時，她反問記者：「咁你建議如何呢？」她呼籲市民若有不適應盡早接受檢測。



