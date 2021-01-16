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議員質疑陳肇始回應抗疫「遊花園」

2021-01-16 列印
■陳肇始就應對廣東道、新填地街及上海街唐樓爆疫會見傳媒。
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　　本港昨天新增三十八宗新冠肺炎確診個案，三十五宗屬本地感染，當中十四宗源頭不明。再多兩幢大廈出現有兩宗或以上無關連個案，要納入強制檢測名單，分別是柴灣峰華邨曉峰樓，以及油麻地碧街十五至二十七A的大廈。

新增38確診 14源頭不明

　　此外，食衞局局長陳肇始在抗疫表現遭批評，立法會內會昨天有多名議員關注政府的防疫抗疫措施，經民聯梁美芬指陳肇始周三回應議員質詢時，答案很長，卻無回應問題，形容對方在抗疫一事上「遊花園」，批評此舉會嚴重影響行政立法關係，以及對政府的信任。

　　內會主席李慧琼表示，已向政務司司長張建宗反映情況，並引述對方的回覆指理解議員關注官員的回覆等問題，已提醒各主要官員需遵從相關指引。

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