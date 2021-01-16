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挪威23長者 打輝瑞疫苗猝死

2021-01-16 列印
　　挪威藥品管理局證實有二十三名長者在接種輝瑞BioNTech新冠疫苗後死亡。醫生指疫苗常見的副作用如發燒、噁心等，可能導致體弱的老人死亡的原因。當局已修正疫苗接種指南，建議有健康問題的年老長者，接種前須接受個別評估。挪威衞生局指出，儘管出現死亡案例，但民眾毋須過份擔憂，所有死亡案例都出現在八十歲以上的老人和免疫力較弱的人身上，疫苗可能引起的副作用令老人的病情加劇。當局強調死亡個案屬罕有。

　　另外，巴西聯同英國研究人員分析在亞馬遜州發現的新型冠狀病毒樣本時，發現新變種病毒，正加緊分析病毒會否更具傳染力。

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