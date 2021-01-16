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內地增135例 雪糕首驗出「新冠」

2021-01-16 列印
　　內地昨天新增一百三十五宗新冠肺炎本土病例，當中九十宗來自河北省，黑龍江增四十三宗，廣西南寧巿及陝西各增一宗個案。疫情重災區石家莊巿正興建隔離區，三千間板間房正運抵當地裝嵌，以有效分隔密切接觸者及其接觸者。國鐵集團表示，新春前的車票預售，較去年同期下降近六成，料全國鐵路春運客流將減至不足三億人次。

　　此外，內地首次有雪糕樣本驗出新冠病毒。根據天津市防控指揮部消息，在檢測該市大橋道食品有限公司送來的雪糕樣本時，發現有三樣本對新冠病情呈陽性。

　　經調查後，涉及批次雪糕共四千八百多箱，其中二千七百多箱已售出。

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