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春節煙花元宵綵燈會 疫情未退全取消

2021-01-16 列印
　　多項大型賀新春活動陸續因疫情取消。康文署昨宣佈因應疫情最新情況，取消二○二一年農曆新年煙花匯演及元宵綵燈會，是本港連續二年沒有煙花賀新春。此外，原訂於二月舉行的民政事務局辛丑年新春酒會亦取消。

　　政府早前宣佈取消農曆年宵及新春市場，而新春期間旅發局舉辦的新年花車巡遊，和大埔鄉事委員會的林村許願節亦已取消。維港的賀歲煙花匯演於一九八二年首辦，近年曾因社會事件而取消。

　　為了從最佳角度觀看煙火，市民以往都會入住維港兩岸的酒店房間。但酒店業主聯會執行總幹事李漢城對本報說，新年煙花匯演告吹，業界已經「預咗」，且酒店內很多配套，如游泳池和健身室等，受防疫措施所限而關閉，市民入住的興趣不大，staycation（宅度假）熱潮已正減退，慨歎新春入住率「都唔知會跌到淨番幾多成」。

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