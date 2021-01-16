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曾國衞：中港未有條件通關

2021-01-16 列印
　　政制及內地事務局局長曾國衞說，去年六、七月與內地有初步共識，以核酸檢測或健康碼互認，逐步恢復通關，惟本港爆發第三及第四波疫情，而內地亦有零星地方爆疫，雙方目前仍未具備條件恢復通關。

　　曾國衞昨在立法會一個事務委員會上說，經過一九年社會事件後，香港安全城市形象受衝擊，令不少內地居民對香港的觀感及信心打折扣，當局會加強在內地的宣傳工作，重建香港形象，並希望恢復通關後，港人能以更包容的態度對待內地人。另被問到有否與台灣商討「旅遊氣泡」時，曾國衞說目前仍視乎雙方疫情發展，有具體安排會再作公佈。

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