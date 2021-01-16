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官中教師面臨「釘牌」 楊潤雄：按既定程序處理

2021-01-16 列印
官中教師面臨「釘牌」 楊潤雄：按既定程序處理
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　　教育局正調查一名官立中學教師，指其使用不當及偏頗的教學材料，或會取消其教師註冊。教育局長楊潤雄昨指案件仍在調查中，會按既定程序處理，會否取消該教師的資格，現時言之尚早，目前由局方常任秘書長跟進。由於官校教師亦是公務員，如當局裁定其失職，亦會按公務員程序處理。

　　教育局前年六月至去年十月共接獲二百六十二宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已取消兩名教師註冊，並向二十三名教師發出譴責信、向十三人發書面警告。

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