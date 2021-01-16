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偷拍女教友裙底 網紅認非禮囚四周

2021-01-16 列印
偷拍女教友裙底 網紅認非禮囚四周
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　　YouTuber甄偉業（見圖）於一八至一九年間，先後邀請四名教會女教友前往其元朗工作室，藉各女戴虛擬實境（VR）眼鏡玩遊戲時，拉扯她們的上衣及偷拍裙底。甄偉業早前承認四項非禮罪，裁判官李志豪昨在屯門裁判法院指被告食髓知味，利用教友信任偷拍，惟坦白認罪有悔意，重犯機會低，考慮辯方求情後，四罪刑期同期執行，判囚四星期。辯方呈上數封求情信，指被告一直從事青少年服務，坦誠面對罪責，並承諾不使用具拍攝功能手機，獲太太支持。

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