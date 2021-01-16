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貨櫃車撞垃圾車 司機拋出馬路命危

2021-01-16 列印
■失事貨櫃車與垃圾車相撞，車頭嚴重損毀。
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　　元朗公路昨早上班繁忙時段發生車禍，一輛空載貨櫃車沿元朗公路往屯門方向行駛，駛至洪天路交界時懷疑失控，撞向隔音屏並擦撞石壆，並在上斜路段溜後，與駛至的一輛垃圾車相撞後才停下。六十五歲男貨櫃車司機被拋出車外，滿面鮮血倒臥對面行車線，留下大量血跡。

　　貨櫃車司機據悉經搶救後情況仍危殆。警方指貨櫃車拖有空載凍櫃，懷疑駕駛期間失控，撞向隔音屏時，駕駛室被劏開。警方又指不排除有人事發時沒扣安全帶，正調查意外原因。垃圾車司機憶述事發經過，形容垃圾車正好頂着貨櫃車，「如果唔係，好多部私家車就慘啦，變咗人肉呀。」



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