﻿劏房居民「逃亡」 逾百中招 陸續有來 油麻地小區大爆疫

油麻地及佐敦小區劏房的新冠肺炎疫情擴大，昨天全港新增的五十五宗確診中，該小區佔九宗；昨天逾八十宗初步確診，大部份亦涉該小區的居民。該小區累計確診上月至今共九十九宗，反映爆發嚴重劏房疫情。有油尖旺區議員批評，儘管當局要求多幢舊樓的住客接受強制檢測，但是安排混亂，仍有長者和南亞裔居民不知道，亦有劏房戶疑擔憂疫情遷走，去向不明，令人擔心病毒向外擴散。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會上說，昨天新增的五十五宗確診中，五十一宗屬本地病例，其中十六宗源頭不明，另有四宗輸入個案。她指出，有超過八十宗初步確診，大部份經油尖旺臨時檢測中心（梁顯利油麻地社區中心）發現，形容情況屬預期之內。截至前日，該小區共有逾一千一百名居民完成強制檢測，另有約二千人自願檢測。



新增55確診 16源頭不明



她指，當局早前將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道範圍內的唐樓和大廈列為「指定範圍」，該小區昨天錄得九宗新確診個案，其中五宗屬強檢大廈內的病例，另有四宗分別來自南京街懷高大廈、炮台街常安大廈、渡船街十八號及廟街一百五十七至一百五十九號，該四幢大廈須列入強檢名單，連同前日出現確診的白加士街金威廣場、新填地街四十五A至五十九號、上海街統一大廈B座，及吳松街金寶大廈，再有共八幢大廈納入強檢名單。



區內增八廈列強檢



同時，明愛醫院一名居住油麻地的護士經強檢後確診，她早前無病徵，工作時有穿保護衣，因此沒病人列作密切接觸者。自上月底至今，「指定範圍」內共出現約九十九宗確診。



此外，深井麗都花園二座及紅磡安泰大廈，各有兩個單位出現不關聯病例，兩幢大廈的居民均須接受強制檢測。



油尖旺區議員何富榮向本報稱，區內居民非常擔憂疫情，形容昨日檢測的居民比前日少，或有不少居民已搬離該區。他批評，當局安排混亂，不少長者或南亞裔人士根本不知道須接受強檢。另外，有長者出入不便，難以自行前往檢測中心，他促請當局加派人手上門，為長者做檢測。



呼吸系統專科醫生梁子超說，「三無大廈」缺乏管理，喉管或失修，令病毒更易傳播。他建議，任何地區的唐樓或舊樓只要出現一宗確診即實施強檢，必要時緊急安置居民往其他地方，盡快切斷傳播鏈。