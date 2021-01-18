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﻿地盤群組擴大 護老院增新症

2021-01-18 列印
■欽州街溫暖護老院出現確診，全部院友及職員須撤離。
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　　本港昨日新增五十五宗確診，其中一名患者是深水埗欽州街溫暖護老院的院友，她上周四咳嗽，其後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示指，該患者平日少外出，因此懷疑院內出現隱形病毒傳播鏈。雖然護老院另外六十五名院友中約一半已接受病毒檢測，且全屬陰性，十五名職員的檢測結果亦是陰性，當局為了安全起見，已安排院友及職員到亞洲博覽館檢疫。

　　此外，本地個案中，有三十五宗與早前病例群組相關，其中地盤群組和隧道群組持續擴大，中九龍幹線地盤群組多三人中招，他們是工人的密切接觸者；另外將軍澳藍田隧道群組多四人染疫，他們亦是工人的密切接觸者。
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