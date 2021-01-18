﻿挪威29人接種疫苗後離世﻿﻿港專家指長期病者不宜﻿

輝瑞與BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗，在挪威有人接種後死亡，截至昨天增至二十九人，以色列亦有至少十三人接種後出現輕微面癱。呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指，輝瑞疫苗出現的副作用，令人擔憂，長期病患者不宜接種。



挪威當局指，當地目前只有輝瑞和BioNTech合作研發的疫苗，認為二十九宗死亡個案與這種疫苗有關，至今為十三人驗屍，全部本身患有嚴重病患，大部份注射疫苗後出現預期中的副作用，如噁心、嘔吐、發燒，以及令原有病患惡化。挪威藥品管理局表示，該十三人均八十歲以上，驗屍後認為是接種後的常見副作用，加重了長者本身的長期病患，認為對身體脆弱的人來說，即使是相對較輕的副作用，都可能產生嚴重後果。



以國13人輕微面癱



輝瑞表示，公司與BioNTech正與挪威監管機構合作，調查挪威的死亡事件，但指至今出現事故宗數屬預期之中，不感到震驚。



此外，以色列至少有十三人接種後出現輕微面癱。以色列全國約有九百三十萬人口中，超過兩成人已注射，當中近十七萬人更接種了第二劑疫苗，均是輝瑞疫苗，總理內塔尼亞胡是最早接種者之一。當局指，至今逾一千一百人接種疫苗後出現頭暈、頭痛及發燒等副作用。以色列衞生部指，只要不良反應消退，便可接種第二劑。但有醫學專家表示不安，不會為這些人接種第二劑。美國食品及藥物管理局早前報告了四宗類似出現面癱案例。當局列為非嚴重不良作用，但指沒有足夠資訊證明與接種疫苗的因果關係。



呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指，輝瑞疫苗令人擔憂，長期病患者不宜接種，若打第二針恐副作用更大，需等進一步數據，但科興疫苗對長者作用不大，暫難評估那種安全。國藥指研發的疫苗能預防各種變種病毒。



