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專家委員會今研緊急使用BioNTech疫苗

2021-01-18 列印
　　挪威近日二十九名高齡人士接種BioNTech疫苗後死亡。疫苗接種計劃專責工作小組成員之一、安老事務委員會主席林正財表示，疫苗顧問專家委員會今日將討論BioNTech與復星研發疫苗在港緊急使用的申請。

　　林表示，政府會安排到院舍為長者注射疫苗，並先在個別一、兩間院舍開展，以檢視整個流程。暫時仍以農曆新年後開始接種為目標，一旦該款疫苗獲批，又適合長者使用，會為院舍長者打針，並用最嚴謹方式，確保安全。

　　醫學會會董陳以誠表示，疫苗需要數星期才能產生免疫力，由於長者較容易感染新型冠狀病毒，認為所有長者及在安老院工作的職員應盡早接種疫苗。

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