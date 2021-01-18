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陳肇始否認「漏招」　辯稱不熟悉病毒

2021-01-18 列印
　　食衞局局長陳肇始承認，政府早前的防疫措施未到位，只因當時對新冠病毒的認識不深，不能說是「漏招」，強調政府已盡力控制疫情。

　　陳肇始舉例形容，根據以往經驗，市民感染肺炎一般會發燒，因此疫情開始，衞生署在關口只要求探熱及健康申報，不能說措施有漏洞，因當時大家都對新冠病毒認識不深。

　　陳肇始續指，隨着政府更了解病毒，知道有隱形患者，隨即加強防疫措施，強調有些問題只以預防，因此政府的應對方案並非「漏招」。

「戰時思維」應對

　　對於有市民抱怨自由受到限制，因此對政府有怨氣，陳回應指，任何事需要平衡，強調政治化的討論對抗疫工作沒幫助，形容從公共衞生角度而言，政府隨時保持「戰時思維」。

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