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長者乘車優惠或加至三元

2021-01-18 列印
　　政府最快明年首季將兩元搭車優惠，擴展至六十至六十四歲人士。勞工及福利局羅致光表示，隨着通脹及公共交通工具加價，未來兩元車費優惠或會增至三元，以減低公共財政負擔。

　　兩元乘車優惠除了放寬申請者年齡上限外，亦會考慮將紅色小巴、街渡及電車納入計劃。

  羅致光在電視台節目事先張揚或會調整，「未來每五年都要檢討兩元的基價，可能到時候要二點二元或者兩元半，甚至增至三元，最重要是要考慮到通脹，特別是與票價的增幅看齊。」

　　立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌批評兩元搭車安排拖好耐仍未實施，已削弱政府威望，現再放風調整至三元，令人質疑政府是否靠得住，而且事前從沒與黨派摸底，希望局長明白會令社會不滿。

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