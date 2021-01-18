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酒吧業促政府容許復業

2021-01-18 列印
　　酒吧多次因疫情遭令停業，自第四波疫情以來更是關閉約一個半月，復業無期。業界昨指憂農曆新年過後或有再多一至兩成酒吧倒閉，料影響五至六千人的生計，希望以勸喻顧客安裝使用「安心出行」應用程式，要求政府容許復業。

　　香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，本港約有一千四百間持牌酒吧，已有約一成酒吧結業，導致有員工無法養活家庭。停業令無牌場所湧現，「偷雞」做生意，有機會成為播毒地點，

　　錢雋永冀政府應體諒酒吧業界基層員工苦況，盡快容許復業，放業界一條生路，業界亦願意勸喻顧客安裝「安心出行」，並提醒顧客掃碼後才可光顧。

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