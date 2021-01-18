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英單日逾四萬新症 收緊入境檢疫限制

2021-01-18 列印
　　英國疫情持續肆虐，單日新增逾四萬一千人確診，為疫情以來第三高，再增近一千三百人死亡，累計死亡人數超過八萬八千人，累積逾三百三十五萬人確診。當局收緊入境限制，當地周一起要求所有旅客須持有七十二小時內的陰性檢測證明，並須隔離檢疫十日。

疫情以來第三高

　　美國約翰霍普金斯大學統計，全球有超過九千三百九十萬人確診新冠肺炎，超過二百零一萬人死亡。美國新增逾二十萬宗新冠肺炎確診，累計逾二千四百三十萬人確診，死亡累計逾四十萬人，仍為全球確診及死亡個案最多的國家。

　　法國單日新增一百九十六人感染新冠肺炎死亡，累計死亡人數突破七萬，在歐洲國家僅次於英國及意大利，排行第三；累計確診人數逾二百四十六萬人。

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