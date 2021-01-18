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全港速遞員 可預約免費病毒檢測

2021-01-18 列印
　　食物及衞生局昨日公佈，由明日至一月三十一日，政府會為全港所有速遞員包括外賣食品速遞員，透過網上預約提供一次免費冠狀病毒檢測服務。食衞局發言人指鑑於近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低病毒病在社區傳播的風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，亦會透過社區檢測中心，為全港所有速遞員提供一次免費病毒病檢測服務。

　　食衞局鼓勵速遞員積極參與免費檢測，以保障自己、家人和同事健康。速遞員可在考慮自身需要後，選擇合適時段進行檢測。

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