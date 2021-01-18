頭條開Live ╳ 東周網《亨哥說》 馬時亨向股民傳投資心法

港鐵前主席馬時亨在「頭條開Live」聯同「東周網」的網上節目「亨哥說」分享股海心得，並向股民傳授投資兩大心法：勿投機和分散風險。他也憶述九七年股市「爆煲」前的瘋狂歲月，如何因為食完一碗麵，便向老闆獻計賣股。



食完麵叫老闆賣股



在股票市場打滾四十多年的馬時亨，見過不少大場面，他以過來人身份與網民分享兩大投資心法：一是勿「信冧巴」，勿投機，要量力而為；二是分散風險，勿將錢押在一兩隻股票上，也勿只聽一個人的說法。



馬時亨透露自己現時的投資組合是三成股票、七成債券，但若如今才三十歲，則會持七成股票。他又指，不懂做功課的投資者應買基金及指數。至於兩大投資金科玉律就是「人棄我取」和「逆向思維」。但他坦言，這些看似容易實難做到，但總要交「學費」。



談到股壇舊事，馬時亨時光倒流至七三年，他記得當年是用紙張交收股票，股票行都聘請健碩的休班消防員在中環來回運送一車一車的股票。他還記得九七年股票市場「爆煲」前的瘋狂歲月，當年光顧粥麵店時，聽到店員閒談，竟是問同事有沒有買北京控股（392）。他當時便感受到「全民皆股」的氣氛，認為這絕非好事，因為連粥麵店侍應也談論股票時，股價定必處於高位。結果，食麵結帳回到辦公室後，即向熊谷組老闆于鏡波獻計：「如果你啲後人唔想接你啲生意，你間公司嘅股票不如賣鬼咗佢啦！」



富二代買比特幣發達



馬時亨指，不少人炒股票都想一朝發達，但例子不多，其中一例便是約二十年前，未成名的馬雲仍在四出尋找投資者時，馬時亨一位北京朋友偕同妹夫到上海與馬雲會面，朋友因馬雲外貌特別而印象不佳，留下妹夫後便先行離開，妹夫聽取介紹後認為馬雲的計劃可行，其北京朋友便投資一百萬美元，最終有上億元計的回報。另一例子是城中一位富二代，早年投資比特幣，當時每枚才千多美元，最後大賺收場，買得起私人飛機。



