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攀如心廣場功敗垂成 包山王：放棄一刻難開口

2021-01-18 列印
攀如心廣場功敗垂成 包山王：放棄一刻難開口
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　　前「包山王」黎志偉前日挑戰在輪椅上攀登高約三百二十米的荃灣如心廣場，經過逾十個小時，因受強風影響未能「登頂」。他昨在fb撰文談感受，指無奈在最後四十八米，繩索已經打結，「在決定要放棄一刻，真係好難開口。」但因強風愈吹愈大，只能強迫自己接受現實，和要顧及自身及團隊安全。

　　他指全身都肌肉撕裂痛楚，坦言：「我嘗試說服自己已經係一個最明智嘅選擇，去掩蓋自己心裏面嘅失望。」他再次感謝團隊及大家的支持，更會「收拾心情、繼續上路，展望明天」。

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