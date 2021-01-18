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滙豐稱接警方通知凍結許智峯戶口

2021-01-18 列印
　　藉公務外訪名義到丹麥，宣佈流亡的前立法會議員許智峯，早前表示他與家人在滙豐銀行開設的戶口遭凍結。許昨在facebook發文，指日前接獲滙豐控股有限公司行政總裁祈耀年的解釋電郵，對方承認在收到警方通知下有法律責任採取行動，在凍結戶口一事上並無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任。

　　祈耀年在信中提到，早前一位滙豐職員指，銀行因「商業決定」而取消許智峯的信用卡戶口之說法「是錯誤的」，許的信用卡與只是「被凍結」而非「取消」。許智峯表明不接受祈耀年沒解釋凍結戶口的法律依據，為何家人會受牽連。

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