祈耀年在信中提到，早前一位滙豐職員指，銀行因「商業決定」而取消許智峯的信用卡戶口之說法「是錯誤的」，許的信用卡與只是「被凍結」而非「取消」。許智峯表明不接受祈耀年沒解釋凍結戶口的法律依據，為何家人會受牽連。
滙豐稱接警方通知凍結許智峯戶口
祈耀年在信中提到，早前一位滙豐職員指，銀行因「商業決定」而取消許智峯的信用卡戶口之說法「是錯誤的」，許的信用卡與只是「被凍結」而非「取消」。許智峯表明不接受祈耀年沒解釋凍結戶口的法律依據，為何家人會受牽連。
劏房居民「逃亡」 逾百中招 陸續有來 油麻地小區大爆疫
油麻地及佐敦小區劏房的新冠肺炎疫情擴大，昨天全港新增的五十五宗確診中，該小區佔九宗；昨天逾八十宗初步確診，大部份亦涉該小區的居民。該小區累計確診上月至今共九十九宗，反映爆發嚴重劏房疫情。有油尖旺區議員...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
趙紫陽逝世16載墓園禁傳媒進入 墓碑正後方多個監控鏡頭成焦點
昨日是已故中共前總書記趙紫陽逝世十六周年，他墓地所在的北京昌平區天壽園外圍保安嚴密，據報當局僅准許家屬入內，禁止傳媒進入。 嚴密監視令家屬擔心 據網上流傳消息指，昨早趙紫陽的女兒王雁南和女婿王志華等人...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
逆轉特朗普任內爭議政策 拜登就職日將簽12項政令
美國候任白宮幕僚長克萊恩透露，候任總統拜登周三宣誓上任後會簽署約十二項行政命令，取消多項特朗普時代具爭議的政策，包括撤銷針對多個穆斯林國家的旅行或移民禁令、重新加入《巴黎氣候協定》、重返伊朗核協議，以...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
開放 示範單位 LP10 699萬入場
由南豐及港鐵合作發展的日出康城LP10，日前公佈首批價單，涉及179伙，戶型包括2房至4房，折實價699萬起，發展商即日開放7個示範單位及收票，下周公佈銷售安排。 南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子...
2021-01-16
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
拜登入主白宮 北水吸制裁股 恒指料闖二萬九關
美國「藍浪」拍岸，民主黨候任總統拜登將於本周三就職，市場憧憬刺激經濟方案實施有期，「北水」湧港力撐制裁股。證券界人士認為，港股市底仍然強勁，AH股差價吸引內地投資者買貨，本周如能守穩二萬八關口之上，恒...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
左閘泰亞尼傳中殺頹鵲 小兵大作為
阿仙奴能夠擺脫低潮各賽事近五戰不敗，全因領隊阿迪達鎖定四二三一陣式，還棄用一班老將，重用四小兵基蘭泰亞尼、洛賀丁、伊美路維和布卡約沙卡，大大提升攻守速率。當中，守將泰亞尼在左路攻守兼備，今晚英超主場勢對準紐卡素右路罩門，率領搶手延續強勢。（Now621周二凌晨4:00直播） 去年十一月初至十二月中經歷英超七場不勝頹勢後，阿迪達決定由三後衞陣式改成四二三一，還棄用右翼韋利安和中堅大衞雷斯等老將，重用四小兵效果立桿見影。槍手近四輪聯賽三勝一和，足總盃激戰百二分鐘2:0淘汰今場對手喜鵲，阿迪達滿意道：「他們令球隊重現力量，帶來不同方向和節奏。」 賀丁路維沙卡崛起 四小兵不單止成為...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【仲未Out！】經典專輯推卡式盒帶
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
菊梓喬《勁歌》掃5.5個獎 周柏豪胡鴻鈞 瓜分最受歡迎男歌星
《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚在無線將軍澳電視城舉行，最受歡迎男歌星由周柏豪及胡鴻鈞瓜分，菊梓喬三度榮登最受歡迎女歌星，至於金曲金獎則由莫文蔚的《呼吸有害》奪得。 本年度「最受歡迎男歌星...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
慧眼看世界——可怕的攬炒
拜登還有數日就會正式就任美國總統，他會否放過制裁中國和香港仍是未知之數，但他宣告上任後立即推動一萬九千億美元的刺激經濟計劃，將成為危害全球的自私方案。它未必救到美國經濟，卻有機會令全世界攬炒。 由於美元早已不是金本位制，全球都靠一個「信」字來購買美元國債，支撐美國印美元。上年度美國財政赤字高達三萬億美元，總債務高達二十七萬億，每年的債務利息支出超過五千億美元。美國每次大印銀紙刺激經濟及還債，只是不斷搵世界各國的笨。美元愈弱，還債的壓力就愈細。當債主的錢愈來愈不見使，購買力便會大縮水。 雖然新冠肺炎疫苗已經出現，可是隨?病毒變種，傳染力和毒性加強，疫苗效力也受到懷疑。全球各國...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雄深雅健——不先查證不負責任
活在資訊氾濫世代，最怕被洗腦，不斷接收訊息下，好易會被潛移默化，不做求證，被入侵後，不問而信，一直被牽着鼻子走。 近年好興講數據，可是有幾多人，有真正細讀各式各項數據，以達致更準確解讀，更莫說將大數據拆細，與近況結合，降低曲解程度，甚至拿住一本通書睇到老。 你、我身邊有幾多朋友，認定徐雨石是泥地王，不求甚解、深信不疑，無就現況，查一查最新數據，看看徐雨石今時今日，泥地賽成績如何？ 作為資訊提供者，不先查證，繼而亂講、亂寫一通，不是不負責任，是甚麼？ 不計上周日三場泥地賽，徐雨石今季12Ｗ，泥地只贏1Ｗ，再睇上季贏33Ｗ，泥地只佔5Ｗ；睇完實數後，還能說徐雨石泥地成績好嗎？不...
2021-01-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6