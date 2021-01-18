「企業與理財教育教學獎2019/20」 得獎教師分享如何透過遊戲進行理財教育

理財教育與生活息息相關，透過遊戲化學習可以跳出教科書框框，與現實生活接軌。投資者及理財教育委員會（投委會）與香港商業教育學會合辦「企業與理財教育教學獎 2019/20」（教學獎），鼓勵中學教師在課程融入理財元素。現分享得獎教師如何透過遊戲，提高中學生對學習理財的興趣。



遊戲模擬真實人生



獲得教育獎大獎的王偉傑認為，教學遊戲最重要是學生參與度高，「參賽的遊戲之一『理財強人』以四至五人為一組。遊戲十分簡單，擲骰子擲到『良好理財習慣』，可獲獎賞向前行或多擲一次；擲到『理財陷阱』便要會被懲罰倒後行或停擲一次。」王偉傑認為遊戲反映了真實人生，學生可從中體會遇到不同財務情況時的處理方法。



另一位得獎老師黃佩恩以教案投資遊戲「理財家族大對決」得獎，教導學生投資概念。「遊戲讓學生感受買賣股票時的起落心情，即是坊間常說的貪婪和恐懼。」



她指出，同學以分組形式作賽，他們會參考其他組別的投資成績及投資新聞消息，適時調整自己的投資策略。遊戲過程中，同學亦可認識投資產品的特性及風險，符合課程要求。



另一得獎老師呂明德結合新科技與理財教育，配合手機應用程式，舉辦定向活動了解企業的種類。他使用程式中不同的互動元素，以加深學生對不同商業經營模式的理解，例如說出連鎖店常見產品，明白到其產品大同小異；比較公眾泳池與私人的泳池的收費，認識兩者分別。他指出學生覺得這種學習模式新奇有趣，大家都踴躍參與。



從小開始理財教育



理財教育愈早開始，效果愈好。投委會總經理李婉秋認為，理財教育需在學校加強推行，為了香港未來的可持續發展，投委會建議將理財教育納入學校課程，讓年輕一代明白財務管理的重要性，及掌握理財的技巧。香港商業教育學會主席戴明基校長補充，老師可以透過課堂與課外活動融入理財元素，令學生認識金錢的功能、成為精明的消費者、建立長遠的個人財務目標及對金錢擁有正確的價值觀。



企業與理財教育教學獎 - 成就學生理財



得獎教師



王偉傑 路德會呂明才中學



企業與理財教育教學獎



得獎教師



陳智珩 嗇色園主辦可風中學



林詠瑤 羅定邦中學



呂明德 聖公會曾肇添中學*



司徒美燕 迦密愛禮信中學



黃佩恩 香港道教聯合會青松中學



*備註：此為呂老師於19-20學年任教的學校，呂老師現已轉往他校繼續任教。



如對教學獎感興趣，



可到以下網址了解更多：



教學獎網址：https://bit.ly/3rnn51v