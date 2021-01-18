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黑衣人涉襲中大保安 段崇智：非常震驚會配合調查

2021-01-18 列印
　　中文大學上周有多名黑衣蒙面人士，趁新學期開課日推倒欄杆，一名保安被潑粉末不適送院。中大校長段崇智以影片首度回應事件，強調感到非常震驚；批評是惡意破壞，威脅校內人士的安全，絕對不能夠以表達訴求或表達個人立場作為辯解，任何大學成員亦絕對不可接受這些行為，大學有責任去作出教導及處分。

　　段崇智稱對於有員工因為履行職務而受襲，感到遺憾及抱歉；如當中涉及中大的成員，則更加覺得痛心及失望，大學有責任配合調查。

　　另外，浸會大學榮休校長錢大康昨指出，絕對不同意有聲音指要放棄年輕人，認為年輕人是社會的未來，要給予他們希望，重建對社會的信心。

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