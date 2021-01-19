﻿港府再打救27億 推「重生方案」 海洋公園將免費入場玩遊戲收錢

受疫情折騰，去年僅開放一百二十九天的海洋公園昨天公佈「重生方案」，料山下園區日後免費開放，餐飲、零售等消費設施外判給私人營辦，公園內各機動遊戲及水族館、熊貓館等設施，將逐項收費，海豚表演取消。政府繼續撥款逾二十七億元給公園「續命」，並免除其舊貸款利息及延長還款期等。



陷入財困的海洋公園，去年五月獲政府注資五十四億元延續營運一年，昨天公佈「重生方案」，未來市民入場毋須購票，可以進入連駁港鐵站的山下園區「海濱樂園」；屆時私人公司將承辦餐飲、零售及消閒等服務，亦會安排免費的文化表演等。海洋公園公司董事局主席劉鳴煒冀給予市民一個全新體驗，因為海洋公園的特別之處在於「有很多空間，很多大自然。」



外判一半設施



至於收費項目，包括園方將外判的水族館、熊貓館、旋轉木馬及山上園區；自家經營的「動感天地」機動遊戲亦需收費。遊客須在山下纜車站和列車站入閘，戴上電子手帶或用QR Code付費。整個改革計劃預料需時兩三年，屆時園方僅剩下最多四成自行經營，超過一半面積將會外判。



此外，「海洋天地」大部份機動遊戲要「退役」，海洋劇場的海豚表演亦會取消，劇場會化身成另類表演場地。公園亦會善用大自然的環境，開拓新的遊樂設施，如搖桿車及空中滑索等，又會舉辦健康主題活動等。另外，改革會配合「躍動港島南」發展，興建兩個碼頭連接南區，帶動生態及文化旅遊等。



商經局局長邱騰華強調，海洋公園不能只做「主題樂園式或大規模機動遊戲式的一個公園」，而是應該盡量減省殘舊的設施，發掘更多本身的優勢，包括景觀、山勢、海岸線及保育教育工作等，帶動本港經濟發展，成為具特色的休閒及度假地方。



至於政府給予公園的財政支援，公園去年因疫情有二百三十七天被迫關門，政府宣佈撥出一筆過十六億七千萬元非經常資助，未來四年間也會撥款十一億二千萬元，資助教育保育活動，合共注資逾二十七億元，免息以往貸款的利息及延長還款期，助海洋公園減輕債務負擔。



旅遊界立法會議員姚思榮指出，港府沒有詳細交代撥款的實際用途，亦未提到新營運模式效益，擔心公園若未來五年仍會錄得虧蝕，港府要再次「泵水」，認為不少市民均十分關注公帑會否被浪費。港專業教育學院酒店及旅遊系首席講師黃家榮則指，有關模式有助吸引人流，特別是家庭客，希望公園保留套票或一日票以供選擇。