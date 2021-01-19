﻿BioNTech疫苗通過專家審議 首批料下月抵港

新冠疫苗顧問專家委員會昨日一致同意，建議政府批准使用德國BioNTech採用信使核糖核酸技術的新冠疫苗，強調其效益大於風險。首批一百萬劑亦將在二月底到港，至於何時接種，有待政府安排。



政府早前與德國藥廠BioNTech、中國科興及英國阿斯利康達成預先採購協議，各向三家藥廠購買七百五十萬劑新冠疫苗。政府採購的BioNTech疫苗，本身由BioNTech及美國輝瑞製藥共同研發，由中國復星獲授權在內地及港澳台地區獨家經營。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星教授表示，委員會經審視後一致同意BioNTech疫苗可作使用，認為其效益大於風險，委員會亦將建議交予食衞局局長陳肇始考慮。委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，首批一百萬劑復星疫苗將二月底到港，交由當局安排何時為市民注射。



劉說，BioNTech疫苗疫苗對不同性別、不同年齡層人士的有效率約九成五，鑒於目前臨牀數據十分初步，委員會已施加條件，要求復星日後提供臨牀數據等資料，如委員會發現疫苗對公眾的風險大於效益，將會要求當局跟進，其中包括停用疫苗。此外，衛生署已成立另外兩個委員會，不斷監察疫苗使用情況，以及安排優先接種群組。



挪威四萬多人早前接種BioNTech疫苗後，有二十九名長者或長期病患者死亡；而在德國，八十萬人接種疫苗後，亦有十人離世。劉澤星回應指，委員會已留意且考慮有關情況，強調已向挪威、德國及復星索取更多臨牀資料，日後將不斷檢視。對於以色列有人注射疫苗後面癱，許樹昌說，臨牀數據顯示，有關情況並不常見，形容在一般情況下，每十萬人均有一人面癱。