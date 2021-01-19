﻿疫情反彈單日107確診﻿﻿油麻地強檢區爆不停﻿

本港第四波新冠疫情大反彈，昨天染疫人數達一百零七人，是繼上月中旬後再次單日確診破百。油麻地小區疫情依然嚴峻，昨天二十八宗確診病人來自油麻地社區檢測中心或區內流動採樣站，當區再多七幢大廈被納入強制檢測名單。衞生防護中心指，確診數字反彈，與油麻地推行強檢有一定關係，反映該社區處於疫情爆發期。



昨天一百零七宗新增病例中，一百零二宗屬本地感染，當中二十八宗來自油麻地社區檢測中心或區內流動採樣站；而四十二宗源頭不明個案中，有二十宗居住在油尖旺區，當中十宗居於「油麻地強檢小區」範圍。另約有五十人初步確診。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，染疫人數回升，部份原因與油麻地強檢有關，以往每日一般約十多宗個案從臨時檢測中心被發現，但昨天則有五十五宗在臨時檢測中心被驗出。被問到是否要擴大「油麻地強檢小區」範圍，她指政府會考慮一切可行措施，重申傳染源並非單在油尖旺區，其他地區的居民亦要小心。



張竹君指，由本月四日至今共出現六百六十一宗本地確診，當中約一百六十宗居於油麻地區，而其中一百二十宗居於「油麻地強檢小區」範圍，其他個案大多來自九龍城區、元朗區、深水埗及葵青區。六百六十宗病例中，逾四分一的病人為南亞裔，絕大部份為尼泊爾人。同時，「油麻地強檢小區」內再多七幢大廈須接受強檢（見表）。



南亞裔中招增



衞生防護中心健康促進處主任何理明稱，少數族裔在文化和宗教上有很多家庭聚會，不同家庭若在一些無戴口罩的環境會特別危險，例如分享食物、食煙飲酒及傾談，加上居住環境擠逼，部份要與鄰居共用衞生設施，令他們感染機會較高，中心會加強宣傳及進行健康教育。



此外，伊利沙伯醫院一名八十六歲、患有長期病患的女確診者不治，本港累計一百六十三名新冠病人去世。



