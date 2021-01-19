柴灣曉峰樓垂直向下播毒 13號室住戶須撤離

屬於強制檢測大廈的柴灣峰華邨曉峰樓，有五個單位累計十一人確診，當中涉三個位於中層的13號單位。專家到場視察後認為，病毒有垂直向下傳播風險，大廈十二樓以下的所有13室住戶要撤離。十三樓以上的13室住戶不用撤離，有關污水渠已消毒，但住戶要於本月二十一及二十八日要接受檢測。



政府專家顧問袁國勇表示，1213號單位的住戶先發病，其後1113及913號單位的住戶亦染疫，為垂直向下發展。他稱，913及1113號單位的坐廁排氣喉曾被切斷，但喉管埋於牆身內，未能檢視「駁口」，指病毒氣溶膠或微粒或透過牆身罅隙滲出。



有坐廁排氣喉被切斷



袁表示，其餘兩個染疫單位，分別為509室及1215室，懷疑是透過接觸公共設施或非直接接觸方式感染，但暫時是揣測，亦不排除會再出現更多確診個案。



